В Кургане локализовали пожар в ангаре

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в ангаре в Кургане, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 16:56 мск пожар локализован на площади 1 000 кв. м", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что в 15:34 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре в Кургане на улице Омской, 99Б. Когда приехали пожарные, ангар горел на площади 1 000 кв. м. Его тушат 62 человека и 18 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, для тушения возгорания на место происшествия прибыл пожарный поезд.

По данным из открытых источников, в ангаре расположены магазины и офисы.