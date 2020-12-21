В Кургане ликвидировали открытое горение в ангаре

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Открытое горение в ангаре в Кургане ликвидировано, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:36 мск ликвидировано открытое горение", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 15:34 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре в Кургане на улице Омской, 99Б. Когда приехали пожарные, ангар горел на площади 1 000 кв. м. Его тушат 62 человека и 18 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

По данным из открытых источников, в ангаре расположены магазины и офисы.