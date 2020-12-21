{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Кургане ликвидировали открытое горение в ангаре

По данным из открытых источников, в нем расположены магазины и офисы

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Открытое горение в ангаре в Кургане ликвидировано, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС РФ.

"В 17:36 мск ликвидировано открытое горение", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 15:34 мск в МЧС поступило сообщение о пожаре в Кургане на улице Омской, 99Б. Когда приехали пожарные, ангар горел на площади 1 000 кв. м. Его тушат 62 человека и 18 единиц техники. Информации о пострадавших нет.

По данным из открытых источников, в ангаре расположены магазины и офисы.

Теги
РоссияКурганская область
Семьи с детьми-инвалидами получат выплату в 3 тыс. рублей в Курганской области
Деньги для этого выделяются из бюджета области
Читать полностью