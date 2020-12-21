Семьи с детьми-инвалидами получат выплату в 3 тыс. рублей в Курганской области

ТАСС, 21 декабря. Курганские семьи с детьми-инвалидами в возрасте от 8 до 17 лет получат единовременную выплату в размере 3 тыс. рублей до конца года по решению губернатора региона Вадима Шумкова. Всего такую помощь планируют оказать порядка трем тыс. человек, сообщили в пресс-службе главы области.

"В Курганской области семьи с детьми-инвалидами от 8 до 17 лет включительно получат единовременные выплаты в трех тыс. рублей до конца года. Такое решение принял губернатор Курганской области Вадим Шумков. Выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке - то есть справки и документы собирать не нужно. Ее получат семьи, проживающие на территории Курганской области и получающие социальную пенсию по состоянию на 1 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Деньги для этого выделяются из бюджета области - дополнительные средства изысканы в конце года за счет экономии на содержании органов исполнительной власти региона. Отмечается, что всего такие выплаты получат 2 621 человек - столько ребят с ограничениями здоровья этого возраста проживает в Курганской области.

"Чуть ранее, в середине декабря мы приняли решение поддержать пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, и тех сотрудников бюджетных учреждений, кто получает минимальную зарплату, на уровне МРОТ (минимального размера оплаты труда - прим. ТАСС). Мы понимаем, что этот год был непростым, поддерживаем в первую очередь тех, кто социально меньше других защищен, кому тяжело. Хотелось бы сделать пусть даже небольшой подарок семьям с детьми, у которых есть ограничения по здоровью. Это категории, которые не охвачены президентскими выплатами", - передает пресс-служба слова Шумкова.