NordStar с января начнет полеты из Нижневартовска в Красноярск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar с 3 января 2021 года запустит рейс из Нижневартовска - второго по численности населения города Ханты-Мансийского автономного округа - в Красноярск. Он будет выполняться два раза в неделю, сообщила во вторник во "ВКонтакте" пресс-служба администрации Нижневартовска.

"Из Нижневартовска запустят рейс в Красноярск. Работать на этом направлении изъявила желание авиакомпания NordStar. С 3 января улететь в один из крупнейших городов России, крупнейший культурный, образовательный, экономический и промышленный центр Восточной Сибири и Дальнего Востока можно будет по четвергам и воскресеньям", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, полеты планируется выполнять на самолете ATR-42.

В настоящее время из Нижневартовска в Красноярск рейсы выполняет только авиакомпания Utair. Полеты осуществляются по средам и воскресеньям.

Аэропорт Нижневартовска - второй по пассажиропотоку аэропорт Югры после Сургута. Авиакомпания NordStar создана в 2008 году. По данным Росавиации, она входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России.