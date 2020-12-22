Около 1,8 млрд рублей выделили на закупку медоборудования в Тюменской области в 2020 году

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Около 1,8 млрд рублей на закупку медицинского оборудования, в том числе трех компьютерных томографов, было выделено в 2020 году в Тюменской области, сообщил во вторник губернатор Тюменской области Александр Моор в послании к депутатам областной думы.

"На закупку самого современного медоборудования, в том числе трех компьютерных томографов, средств индивидуальной защиты, медикаментов и расходных материалов было выделено 1,8 млрд рублей", - сказал он.

Моор добавил, что в ходе борьбы с пандемией в регионе было развернуто более 3,5 тысячи специализированных коек в 18 медучреждениях, выполнено уже более 1,4 млн тестов на COVID-19. "Для борьбы с пандемией было мобилизовано около ста единиц дополнительного автотранспорта, тюменская область закупила 46 новых специализированных автомобилей скорой помощи", - уточнил он.

Последний месяц в регионе наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом, суточный прирост находится на уровне 170 заражений за сутки. В регионе действует масочный режим, с 16 ноября по 15 января в регионе введена обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Режим повышенной готовности продлен до 15 января.