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Главу челябинского кооператива отправили под домашний арест по делу о субсидиях

Ранее Олега Белоусова заключили под стражу

ЧЕЛЯБИНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Челябинский областной суд во вторник отменил решение суда нижестоящей инстанции и избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 февраля 2021 года руководителю сельскохозяйственного потребительского кооператива "Октябрьское", обвиняемому в мошенничестве с получением из бюджета региона субсидии свыше 10 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

10 декабря сообщалось, что Следственный комитет России по Челябинской области предъявил руководителям сельскохозяйственного потребительского кооператива "Октябрьское" обвинение в мошенничестве с получением из бюджета региона субсидии свыше 10 млн рублей. Одному из руководителей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, а второму - в виде домашнего ареста.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материал досудебного производства в отношении Олега Белоусова, отменил постановление Октябрьского районного суда от 10 декабря 2020 года, которым обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 8 февраля 2021 года. Суд апелляционной инстанции избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

По версии следствия Белоусов, являясь руководителем СПК "Октябрьское", в 2019 году предоставил в Министерство сельского хозяйства документы, содержащие недостоверные сведения. В результате получил субсидии на сумму более 10 млн рублей в качестве компенсации затрат на производство молока.

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РоссияЧелябинская область
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