Свыше 1,2 тыс. жителей Югры привили от коронавируса "Спутником V"

Первая партия вакцины от коронавируса "Гам-ковид-вак" (торговая марка - "Спутник V") для добровольной вакцинации медработников поступила в Югру в середине сентября текущего года.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 декабря. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. жителей Ханты-Мансийского автономного округа привиты от коронавирусной инфекции вакциной "Спутник V". Власти надеются, что новая партия вакцины поступит до января 2021 года, сообщил во вторник директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

"От новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день привито более 1,2 тыс. жителей автономного округа. Мы почти полностью использовали ту вакцину, которая поступила", - сказал Добровольский во время заседания оперативного регионального штаба по коронавирусу.

Он выразил надежду, что в Югру до января 2021 года поступит очередная партия вакцины от коронавируса.

Ранее Добровольский сообщил журналистам, что вакцинация жителей Югры с января 2021 года зависит от темпов поступления вакцины. По мере увеличения объемов поставок в регионе планируется увеличить число медучреждений, на базе которых проводится вакцинация, с 7 до 27, чтобы охватить все муниципалитеты без исключения.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. На 22 декабря зарегистрировано 39 283 случая заражения, в том числе 219 - за последние сутки. Умерли 505 человек, 35 196 выздоровели. Регион занимает 10 место в России по числу заражений. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями. С 1 сентября регион перешел к третьему этапу снятия ограничений в условиях пандемии.