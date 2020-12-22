Тюменское правительство предоставило налоговые льготы для бизнеса на 3 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Объем налоговых преференций для предпринимателей Тюменской области в 2020 году оценивается в 3 млрд руб., сообщил во вторник губернатор Тюменской области Александр Моор в послании к депутатам областной думы.

"Масштабный пакет мер поддержки деловой активности был запущен в Тюменской области в 2020 году. Общий объем региональных налоговых послаблений и преференций, то есть денег, сэкономленных бизнесом и для бизнеса, составил более 3 млрд рублей", - сказал он.

Моор добавил, что в качестве мер поддержки были применены снижение налогового бремени, уменьшение или отсрочка арендных и кредитных платежей с одновременным расширением доступа к финансированию через микрозаймы, сохранение и, по мере возможности, восстановление занятости и доходов населения, причем не только через новые рабочие места, но и через поощрение индивидуальной трудовой деятельности и самозанятости, уточнил губернатор.

Поддержка здравоохранения

Более 1 млрд рублей в текущем году было направлено на стимулирующие выплаты, которые стабильно получают 7 тыс. медицинских работников. В регионе создан кадровый резерв врачей и медицинских сестер, привлечены учащиеся медицинских учреждений. Было мобилизовано 100 единиц автотранспорта, приобретено 46 новых машин скорой помощи. Как уточнил губернатор, теперь на линию в среднем выходят 146 бригад в день, в том числе 22 специализированных по ковиду, и еще 168 - в неотложке.

Также более 2,5 тыс. человек присоединились к акции #мывместе и стали волонтерами, которые доставляют лекарства, продукты питания и другие предметы первой необходимости на дом. Помощь добровольцев получили более 140 тысяч человек.

Меры социальной поддержки

Семьи Тюменской области за 2020 год получили более 3,5 млрд рублей из областного бюджета. Региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей выплачен 3 тысячам семей, повышенный на областном уровне материнский капитал на третьего и последующих детей - 4 тысячам семей.

Также были выделены средства на оказание адресной помощи гражданам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями в размере 1,5 млрд рублей.