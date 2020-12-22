Куйвашев назвал единичными случаи невыплат врачам надбавок за COVID в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Случаи невыплат врачам Свердловской области надбавок за работу с пациентами с коронавирусом единичные. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Евгений Куйвашев на пресс-конференции.

Ранее в Минздраве региона сообщали, что из ЦГБ Качканара был получен сигнал о невыплатах медикам. Медицинское учреждение не работает как ковидный госпиталь, однако оказывает амбулаторную помощь больным COVID-19. Свердловские следователи начали доследственную проверку.

"Такие случаи бывают, надо сразу сообщать в оперштаб, в мою приемную, в приемную министра. Случаи единичные, даже последний раз, когда было обращение на прямую линию президента, два врача - это человеческий фактор", - сказал Куйвашев.