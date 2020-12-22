Свердловские власти намерены не допустить принудительного выселения буддистов Качканара

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Свердловские власти работают над мирным разрешением конфликта вокруг единственного на Урале буддистского монастыря "Шедруб Линг", здания которого находятся в промышленной зоне компании "Евраз" на горе Качканар и должны быть снесены по решению суда. Об этом сообщил на пресс-конференции во вторник глава региона Евгений Куйвашев.

В 2016 году суд признал, что здания монастыря на горе построены незаконно и должны быть снесены, основатель комплекса отказывался это делать. Судебные приставы также не могли исполнить решение суда из-за отсутствия финансирования работ, которые оценивались в 1,5 млн рублей. В октябре 2019 года власти региона договорились с общиной о переезде на новое место до 2020 года, однако представители общины позднее высказали недовольство соглашением и отказались его выполнять.

"Я за то, чтобы всегда договариваться. Есть решение суда у "Евраза", и мы, наоборот, их сдерживаем, чтобы без принудительного исполнения [решения] все было. Решим ситуацию в кратчайшее время", - сказал Куйвашев.

Ранее замгубернатора Сергей Бидонько отмечал, что правительство и "Евраз" выполнили все, что предусмотрено соглашением - выделили земельный участок, привели в порядок дорогу к культовым сооружениям, а компания выделила деньги на обустройство буддистской общины на новом месте.

Храмовый комплекс был построен в 1995 году. Он состоит из двух ступ Пробуждения, храмового зала для проведения обрядов и медитаций, статуи Будды и Миларепы (один из учителей буддизма), дома для йоги, двух помещений для затворничества, чайного домика, учебного класса, библиотеки, хозяйственных, складских и жилых помещений.