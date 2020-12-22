Губернатор Тюменской области предложил внедрить в регионе "регуляторную гильотину"

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Аналог "регуляторной гильотины" должен появиться в Тюменской области, сообщил во вторник губернатор Тюменской области Александр Моор в послании к депутатам областной думы.

18 декабря правительство РФ утвердило перечень из 132 видов государственного контроля, которые попадают под "регуляторную гильотину".

"Идея регулирования является одной из центральных в принятом правительством Российской Федерации общенациональном плане восстановления экономики. Мы знаем, что на федеральном уровне "регуляторная гильотина" работает со все большим размахом и все более эффективно. Ее аналог должен появиться и в Тюменской области", - рассказал он.

Губернатор добавил, что считает необходимой масштабную дерегуляцию не только хозяйственной, но и социальной активности в регионе. "Столько ограничений, сколько необходимо <…>, разговор о накопленных в разное время ограничениях и требованиях, воспроизводящихся по инерции, уже не несущих пользы, а зачастую приносящих вред. От них надо избавляться", - уточнил он.

Моор поручил заместителю губернатора Тюменской области Елене Еремеевой организовать сбор, обобщение и анализ предложений по дерегуляции бизнеса от областных органов государственной власти, объединений тюменских предпринимателей и в первом квартале 2021 года представить на заседании областного правительства план такой дерегуляции.