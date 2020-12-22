В Свердловской области открыли запись на массовую вакцинацию от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Запись на массовую вакцинацию от ковида открыли в тестовом режиме в Свердловской области. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции губернатор Евгений Куйвашев.

"Планируется электронная очередь. Более того, она уже начала работу, в тестовом режиме запись идет. По номеру 112 нужно позвонить, сообщить, где живете и вам скажут пункт, куда можно записаться. На январь-март у нас планируется огромное количество вакцины, мы готовим наши мощности под вакцину, готовим персонал, чтобы правильно поставить прививки нашим гражданам." - сказал он.

Также Куйвашев сообщил, что он поставил прививку еще на втором этапе исследований - летом 2020 г., постоянно сдает анализы и чувствует себя безопасно.

Десятого декабря сообщалось, что в Екатеринбург из Москвы доставлена партия из тысячи доз вакцины от коронавируса "Спутник V". Прививки в первую очередь поставят врачам, которые оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией, а также сотрудникам образовательных организаций.

В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, другая - Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.