Вторую ветку метро в Екатеринбурге могут построить по концессии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Свердловские власти рассматривают возможность строительства второй ветки метро в Екатеринбурге по концессии, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на пресс-конференции во вторник.

В октябре сообщалось, что власти Екатеринбурга планируют начать строительство второй ветки метро в 2024 году.

"Вопрос про метро непростой. Мы ни на минуту не останавливаемся по решению этой задачи. Постоянно ведем переговоры с потенциальными участниками. Мы даже рассматриваем вопрос привлечения концессионера", - сказал он, добавив, что объемы финансирования станут понятны после появления проекта.

Куйвашев также отметил, что передача в концессию городского транспорта Екатеринбурга перенесена с ранее запланированного 2020 года. "Сроки обсуждаются с потенциальными концессионерами, которые сегодня уже подают заявки на участие в концессии. Исходя из заявок составляется техническое задание. Рассчитываем в следующем году, что выйдем на финальные документы (по концессии - прим. ТАСС)", - сказал он, добавив, что речь идет о передаче документов в контролирующие органы, в частности в ФАС. Куйвашев подчеркнул, что итогом работы должно стать качественное улучшение транспортной системы уральской столицы.

Екатеринбургский метрополитен был открыт в 1991 году. Он состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.