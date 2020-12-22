Свердловские власти планируют сократить число безработных за год в пять раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют сократить количество безработных в пять раз и вернуться к уровню до пандемии, который составлял около 22 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель директора департамента по труду и занятости населения региона Наталия Бордюгова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник.

Постановлением правительства Свердловской области от 22 октября 2020 года разработан комплекс мер, направленных на восстановление численности занятого населения в регионе до уровня 2019 года к четвертому кварталу 2021 года.

"Если на 1 января 2020 года у нас численность безработных была 22 017 человек, то на сегодняшний день 114 461 человек, пик безработицы мы увидели в сентябре - 120 157 человек. <...> Это очень амбициозные планы - к концу 2021 года мы должны подойти к цифрам, которые у нас были на начало [2020 года]", - сказала Бордюгова.

Она отметила, что нынешние показатели побили цифры кризиса 2010 года, когда в регионе службой занятости было зарегистрировано около 96 тыс. безработных.

Бордюгова добавила, что властями предпринимаются все меры как поддержки работодателей, так и политики занятости, чтобы граждане имели возможность активно трудоустраиваться. Она сказала, что за 2020 год трудоустроено около 75 тыс. человек, еще около 10 тыс. прошли профессиональное обучение и повышение квалификации по наиболее востребованным на сегодняшнем рынке труда специальностям.