На выплаты семьям с детьми в Свердловской области в пандемию направили 1,5 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Свердловские семьи с несовершеннолетними детьми, родители которых находятся на учете в службе занятости, с начала пандемии получили социальные выплаты на общую сумму в 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС во вторник.

"[Государство в этом году] поддержало граждан, которые имеют несовершеннолетних детей. Такие выплаты были проведены порядка 120 тыс. детей, и порядка 1,5 млрд рублей было затрачено на эти цели", - сказала Бордюгова.

В департаменте уточнили ТАСС, что обязательным условием получения таких субсидий является нахождение одного из родителей на учете в службе занятости населения. Выплаты предоставлялись на каждого несовершеннолетнего ребенка.

По данным регионального оперштаба, на 22 декабря общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 54 939, умерли 1 360 человек, общее число выписанных достигло 47 253.