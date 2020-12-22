Бюджет Курганской области на 2021 год приняли с дефицитом в 4,9 млрд рублей

ТАСС, 22 декабря. Депутаты Курганской областной думы приняли в окончательном чтении закон о региональном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с дефицитом на следующий год в 4,9 млрд рублей - на 1,8 млрд рублей больше, чем в 2020 году. Расходы при этом составят 57,6 млрд рублей, а доходы - 52,6 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба думы.

Курганская область входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Марий Эл, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем и Псковской областью. При этом область первой из них разработала и утвердила с правительством РФ индивидуальную программу ускоренного развития.

"Депутаты в окончательном чтении приняли закон об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Доходы бюджета [на 2021 год] утверждены в сумме 52,6 млрд рублей, расходы составили 57,6 млрд, дефицит бюджета 4,9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Все обязательства, предусмотренные федеральным и региональным законодательством, будут выполнены в полном объеме, а усилия властей - направлены на развитие экономики и увеличение собственных доходов, передает пресс-служба слова спикера думы Дмитрия Фролова.

В прошлом году депутаты Курганской областной думы приняли закон об областном бюджете на 2020 год с показателями: доходы - 46,9 млрд рублей, расходы - 50,1 млрд рублей, дефицит бюджета был предусмотрен в размере 3,1 млрд рублей.