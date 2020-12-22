Свердловские депутаты одобрили налоговые льготы для участников инвестпроектов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили изменения в закон, которые предусматривают исчисление налога на прибыль по пониженной ставке в 10% для участников региональных инвестиционных проектов, а также ряд других налоговых преференций для регионального бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента во вторник.

"На заседании областного парламента были приняты изменения в статьи 2 и 3 закона "О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области". Предлагается установить, что суммы налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты регионов РФ, исчисляются по ставке 10% налогоплательщиками, являющимися участниками региональных инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что такие изменения будут применяться до 1 января 2029 года, независимо от даты включения организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов.

В тот же закон внесено изменение, которое исключает ограничение для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) по уплате налога на прибыль организаций по пониженной налоговой ставке только в отношении прибыли, полученной от деятельности ТОСЭР. Особый налоговый режим для резидентов действует в регионе с 2017 года. По нему налоговая ставка в 5% действует в течение первых пяти лет и 10% - с шестого по десятый год. Всего на территории области созданы 4 ТОСЭР, в которых работают 14 резидентов.

Дополнительно на заседании была продлена на 2021 год ставка в размере 1,6% по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, относящихся к путям, а также одобрены изменения в закон "О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков". Изменения дополняют областной закон новыми видами предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, а также устанавливают размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по этим видам.

"В числе принятых сегодня изменений в областное законодательство - закон, который позволяет поддержать представителей бизнеса, работающих по патентной системе налогообложения. В этом законе мы учли, что есть предприниматели, которые наиболее пострадали в период пандемии в 2020 году", - цитируют в сообщении председателя регионального заксобрания Людмилу Бабушкину По ее словам, налог при патентной системе налогообложения полностью поступает в бюджеты муниципальных образований, и благодаря принятому сегодня закону муниципальные образования будут получать дополнительно от 350 млн до 370 млн рублей в год.