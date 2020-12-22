Свердловские библиотеки отправили школьникам Ташкента более 500 книг с русской литературой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Библиотеки Свердловской области отправили школьникам Ташкента (Узбекистан) более 500 книг в преддверии новогодних праздников. Произведения познакомят ребят с русскими классиками XIX и XX веков, уральскими авторами - Павлом Бажовым и Владиславом Крапивиным, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"В преддверии новогодних праздников библиотеки Среднего Урала при содействии областного правительства и генерального консульства Узбекистана в Екатеринбурге направили ученикам 1-11 классов школ Ташкента, работающих при министерстве иностранных дел Узбекистана, более 500 экземпляров художественной, исторической и познавательной литературы. В списке - произведения русских классиков XIX и XX столетий, детская литература, тексты уральских авторов - Павла Бажова, Владислава Крапивина", - говорится в сообщении.

Помимо библиотек к акции присоединились и уральские вузы - они также планируют направить в республику научную и учебную литературу.

Генконсул Узбекистана в Екатеринбурге Абдусалом Хатамов отметил, что в школах республики ощущается определенная нехватка книг на русском языке, но в то же время здесь на уровне правительства и при поддержке общественных фондов запущены программы повышения уровня владения русским языком. "Мы понимаем, что книги на русском языке станут хорошим подспорьем в деле языкового обучения наших школьников, а литературные тексты обогатят знаниями о российской истории, менталитете", - цитирует его департамент.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василия Козлова, акция стала еще одним шагом в налаживании дружеских контактов между народами Узбекистана и России. "Я уверен, что произведения российских авторов найдут своих почитателей в Узбекистане. Через них можно лучше понять наши традиции, историю, культуру, которые основаны на общих для всех народов понятиях: добро, справедливость, счастье, мир, именно об этом писали в свое время и узбекские мыслители, Бабур, Алишер Навои. Передача книг друзьям в Узбекистане призвана расширить наш диалог, сделать его более предметным и понятным", - передает его слова департамент.

Уточняется, что также стороны обсуждают планы по обмену творческими коллективами после окончания пандемии.