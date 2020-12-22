Суд отклонил иск банка "Россия" о банкротстве Utair

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа отклонил иск банка "Россия" о банкротстве Utair и утвердил три мировых соглашения перевозчика с его контрагентами - "Юган-Юнион кард", "Интер" и "Флеш лайт капитал". Об этом сообщил во вторник судья Юрий Щепелин.

19 ноября 2020 года Арбитражный суд ХМАО отложил на 22 декабря заседание по делу о банкротстве авиакомпании Utair по ходатайству банка "Россия", который сослался на ситуацию с коронавирусом и необходимость ознакомиться с материалами дела.

"Суд определил заявление АО "Банк" Россия" о признании несостоятельным (банкротом) ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" оставить без рассмотрения. Возвратить АО "Банк" Россия" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 тыс. рублей", - сказал судья.

Также он сообщил, что суд утвердил мировые соглашения Utair с тремя ее контрагентами - "Юган-Юнион кард", "Интер" и "Флеш лайт капитал". "Суд определил утвердить мировые соглашения <...>. Производство по делу о банкротстве ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" по заявлениям "Юган-Юнион кард", "Интер" и "Флеш лайт капитал" прекратить", - сказал судья.

28 сентября 2020 года Арбитражный суд ХМАО утвердил мировое соглашение между Utair и ее кредитором "Юган-Юнион кард" и отказал в банкротстве авиакомпании "Финпорт" (правопреемник компании "Гидпромэнергострой"). Кроме того, суд произвел две процессуальные замены - сначала банк "Русь" на банк "Оренбург", затем "Оренбург" на банк "Россия". Согласно определению суда, права требования к Utair по двум синдицированным кредитам на общую сумму около 139 млн рублей "Оренбург" в марте 2020 года уступил банку "Россия". Дату рассмотрения заявления нового кредитора суд еще не назначил.

Как сообщалось со ссылкой на данные "Российского аукционного дома", в середине декабря 2020 года банк "Россия" выкупил долг Utair перед Сбербанком в 5,87 млрд рублей. Сумма сделки составила 1,24 млрд рублей, банк "Россия" был единственным претендентом. Всего Utair в 2015 году приобрела два синдицированных кредита у банков, один на почти 19 млрд рублей, второй - на 23,7 млрд рублей. Банк "Россия" перекупил права требования по первому кредиту на более 4 млрд рублей по основному долгу (в том числе основной долг в более чем 3 млрд рублей) и по второму - на более 1,7 млрд рублей (основной долг также составил чуть более 1,7 млрд рублей).

О деле по банкротству Utair

Четыре контрагента АК Utair - "Юган-Юнион кард", "Гидпромэнергострой", "Интер" и "Флеш лайт капитал" - 19 и 20 марта 2019 года подали иски о банкротстве авиакомпании на общую сумму около 1,5 млн рублей. Тогда суд отказал компаниям "Флеш лайт капитал", "Юган-Юнион кард" и "Интер" в признании авиакомпании банкротом в связи с уплатой им долга. В августе 2019 года оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" подал заявление о вступлении в дело о банкротстве авиакомпании, сумма требований составила 4,9 млн рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Как сообщил перевозчик, чистый убыток авиакомпании по РСБУ за 9 месяцев 2020 года оставил 1,3 млрд рублей против 1 млрд руб. чистой прибыли за аналогичный период прошлого года из-за пандемии коронавируса. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

Компания испытывает финансовые трудности уже несколько лет: в 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита - на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027 году. Сейчас объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, Utair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В декабре 2018 года авиакомпания не смогла заплатить проценты в размере 1 млрд рублей по кредиту на 15,4 млрд руб. В начале февраля "дочка" авиаперевозчика "Финанс-авиа" допустила техдефолт по одному из выпусков облигаций на 187 млн рублей, но позже выплатила купон. Впоследствии авиакомпания просила кредиторов списать 31,4 млрд рублей долга, но это предложение не устроило банки. Кроме того, в середине апреля того же года "Финанс-авиа" предложила держателям облигаций отложить выплаты основной части долга по ценным бумагам на тот же срок - 35 лет.