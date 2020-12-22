Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Трое малолетних детей погибли при пожаре в частном доме в Тюменской области, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"22 декабря в частном доме в селе Петелино Ялуторовского района произошел пожар, в котором погибли трое малолетних детей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских Ялуторовской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. "На место выехал Ялуторовский межрайонный прокурор", - отметили в пресс-службе.