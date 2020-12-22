Курганские власти создали около тысячи рабочих мест по программе развития в 2020 году

ТАСС, 22 декабря. Программа индивидуального социально-экономического развития Курганской области позволила в 2020 году создать в регионе почти тысячу новых рабочих мест. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

Курганская область входит в десятку регионов с наименьшей бюджетной обеспеченностью и стала первой, для которой правительство утвердило программу индивидуального социально-экономического развития. Программа стоимостью 5 млрд рублей рассчитана на 2020-2024 годы.

"Программа индивидуального социально-экономического развития дала вполне ощутимый результат. Если по всем мероприятиям суммировать, то создано около тысячи новых рабочих мест", - отметил глава области Вадим Шумков, чьи слова привели в пресс-службе.

"В 2020 году мы сделали действительно колоссальный объем работ, несмотря на пандемию, - сказал Шумков ТАСС. - Очень помогла индивидуальная программа социально-экономического развития, которую утвердил <...> Михаил Мишустин, там заложены удобные инструменты помощи бизнесу и промышленности. <...> Мы мобилизовались и смогли многое успеть".

Аграрный комплекс

В агропромышленном комплексе появилось более 400 новых мест, что особенно важно для Курганской области, около 40% населения которой живут на селе.

За 11 месяцев 2020 года в отрасль вложили более 4 млрд рублей, аграрии смогли потратить на закупку новой техники 2,7 млрд рублей (на 28% больше, чем в 2019 году). Как подчеркнули в пресс-службе, были запущены десятки новых проектов, включая строительство и полную реконструкцию крупных производств. В результате индекс производства пищевых продуктов за 10 месяцев составил более 105% от прошлогоднего показателя.

В 2020 году создавались рабочие места не только за счет программы - благодаря другим инструментам был, например, запущен крупнейший в области агрокомплекс Мартыновский. "Несколько лет по разным причинам его ввод откладывался, но благодаря усилиям Вадима Шумкова теплицы открыли, проект дал 340 рабочих мест", - подчеркнули в пресс-службе.

Экономика и инфраструктура

Курганские власти работают над развитием индустриальных парков, в которых за год появилось 12 новых производств. В 2020 году начались строительство такого парка в Варгашах, реконструкция старых цехов завода "Икар" в Кургане, создание парка на базе предприятия "Темпер". В начале 2021 года завершится второй этап реконструкции площадей КЗКТ.

В области в 2020 году открыли ИТ-институт и работают над созданием ИТ-колледжа - кадры в этой сфере крайне востребованы в регионе, уверены власти. В Кургане и втором по величине городе области - Шадринске - открыли кванториумы, где дети могут изучать робототехнику, биологию, программирование и конструирование.

В области с начала года уложили 404 км нового дорожного полотна, для региона это беспрецедентный объем. Объем дорожного фонда превысил 6,8 млрд рублей против примерно 5 млрд годом ранее.

Власти договорились с "Газпромом" о программе газификации районных центров, благодаря которой газ появится еще в десяти населенных пунктах. Объем инвестиций составит 17,5 млрд рублей.

Кроме того, отметили в пресс-службе, в 2020 году началось обсуждение на федеральном уровне включения Курганской области в одну энергозону с Тюменской. "Для региона это означает снижение тарифа, в том числе, для бюджетных учреждений и организаций", - пояснили представители властей.

Сократить отток жителей

Одной из самых острых для Курганской области остается проблема оттока населения. Решать ее помогает, в частности, создание новых рабочих мест. "Из-за долгой стагнации область стали покидать молодые люди, но в 2020 году наметилась положительная тенденция - почти в 10 раз по сравнению с прошлым годом снизилась миграционная убыль, за 9 месяцев 2020 года она составила 287 человек", - сообщили в пресс-службе.

Добиться этого помогла, в частности, реализация ряды новых форм поддержки населения. В пандемию в регионе начали выдавать сельскохозяйственных животных малоимущим и многодетным семьям - они получили больше тысячи поросят и телят. Кроме того, около полутора сотен коров и овец жители Курганской области приобрели благодаря субсидиям, размер которых достигает 70%.

Еще 20 семей получили до 500 тыс. рублей на строительство дома или на первый взнос по ипотеке, 280 - компенсацию по ипотеке до 300 тыс. рублей, а 6 тыс. человек из числа медперсонала, работников детсадов, заслуженных и молодых учителей получили выплаты до 15 тыс. рублей.

Курганские власти занимаются и повышением комфортности среды - по словам Шумкова, важно сделать как минимум районные центры такими, чтобы "в них хотелось жить". В частности, в 2020 году на ремонт школ, детских садов и лагерей, учреждений дополнительного образования направили более 1,5 млрд рублей, ремонта дождались 200 учреждений. До конца года в Кургане открывается новая лыжная база, в Шадринске - ледовая арена, в Петухово и Мишкино появились физкультурно-оздоровительные комплексы. В курганской больнице скорой медицинской помощи начался ремонт, которого она не видела почти 50 лет.

В Восточном микрорайоне областного центра, где никогда не было центральной канализации, началась ее прокладка, на нее потратят почти 120 млн рублей. В Курганской области запущена реформа обращения с твердыми бытовыми отходами - готовится к запуску комплекс сортировки мусора в Шадринске, в регионе уже установлено более 11,5 тыс. контейнеров, создано 367 рабочих мест.