Группу жителей Кургана обвиняют в мошенничестве с маткапиталом на 28 млн рублей

ТАСС, 23 декабря. Следствие предъявило обвинение шести жителям Кургана, в том числе руководителю центра по предоставлению правовых услуг, в организации отмывания денежных средств материнского капитала. Ущерб от действий мошенников составил более 28 млн рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе УМВД по Курганской области.

"В Зауралье шести участникам организованной группы предъявлено обвинение в мошенничестве с материнским капиталом и отмывании денежных средств. <…> Следователями УМВД и оперативниками подразделения экономической безопасности установлено 66 фактов противоправной деятельности в отношении жительниц Курганской и соседних областей. Ущерб, причиненный Пенсионному фонду РФ, составил свыше 28 млн рублей. <…> У фигурантов изъяты дорогостоящие автомобили и денежные средства в размере 11 млн рублей, на квартиры общей стоимостью 10 млн рублей наложен арест", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что с 2013 по 2018 год руководитель центра по предоставлению правовых услуг через подконтрольные ей агентства недвижимости с помощью сообщников - сотрудников фирмы - организовала незаконную деятельность по обналичиванию сертификатов материнского капитала. "Участники организованной группы размещали рекламу в сети интернет и подыскивали юридически неграмотных женщин, имеющих право на получение <…> [материнского] капитала и желающих направить их на улучшение жилищных условий. Злоумышленники вводили владелиц сертификатов в заблуждение относительно законности своих действий и убеждали заключить договор целевого займа на покупку жилья. Потерпевшие оформляли на директора центра доверенность на совершение сделок, в результате чего за счет средств маткапитала приобретались неликвидные земельные участки с ветхими домами, непригодными для проживания, по завышенной цене", - рассказали в ведомстве.

После предоставления документов с недостоверными сведениями в Пенсионный фонд материнский капитал перечислялся на счет организации, и деньги обналичивались и делились между членами организованной группы.

Злоумышленников обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).