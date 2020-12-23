ФАС сообщила, что свердловские чиновники стали вдвое меньше нарушать законодательство

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Органы госвласти и местного самоуправления Свердловской области стали меньше нарушать антимонопольное законодательство после работы, проведенной Управлением Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области. Количество предупреждений о таких нарушениях в текущем году снизилось в два раза, сообщил журналистам руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов в Уральском региональном информационном центре ТАСС в среду.

"За 2020 год мы добились того, что количество предупреждений, которые мы выдали органам госвласти и местного самоуправления о нарушении антимонопольного законодательства, снизилось в два раза. В этом году мы выдали 18 таких предупреждений, в 2019 году - 37", - сказал он, добавив, что после получения предупреждения УФАС власти стали более ответственно подходить к исполнению законодательства.

Шалабодов отметил, что контроль деятельности органов госвласти - серьезное направление деятельности регионального УФАС. Он пояснил, что указ президента РФ Владимира Путина установил планку снижения нарушений органами власти антимонопольного законодательства в два раза за три года. "Мы должны исключить ситуацию, при которой органы местного самоуправления и органы госвласти нарушают антимонопольное законодательство. При этом из всего массива объема нарушений антимонопольного законодательства - 70% в РФ занимают нарушения органов местного самоуправления и органов госвласти", - добавил он.