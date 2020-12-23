Апелляция оставила без изменений приговор бывшему мэру Челябинска Тефтелеву

ЧЕЛЯБИНСК, 23 декабря. /ТАСС/. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда в среду оставила без изменений приговор суда первой инстанции, вынесенный бывшему главе Челябинска Евгению Тефтелеву. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Евгения Тефтелева, оставил без изменения по существу приговор Центрального районного суда Челябинска от 28 октября 2020 года", - сообщает пресс-служба.

В октябре Центральным районным судом Тефтелеву было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет. Приговор обжаловали обе стороны процесса.

По данным прокуратуры области, с сентября 2015 года по апрель 2019 года Тефтелев, занимая должность главы Челябинска, затем заместителя губернатора Челябинской области, получил от руководителя стройкомпании 2,5 млн рублей в качестве взятки. Деньги были переданы за обеспечение общего покровительства при размещении заказов, заключении, исполнении муниципальных контрактов на выполнение строительных, подрядных работ на территории города. Тефтелев действовал совместно с начальником управления капитального строительства администрации Челябинска.