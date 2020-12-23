Все гидротехнические сооружения Свердловской области передали местным властям

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Свердловская область стала первым регионом Уральского федерального округа, где все гидротехнические сооружения переданы на баланс местным властям, сообщил в среду департамент информационной политики региона.

"В 2020 году в регионе завершена многолетняя работа областного министерства природных ресурсов и экологии по передаче бесхозяйных гидротехнических сооружений на баланс местных властей. В 2020 году последняя бесхозная плотина проходит процедуру передачи в муниципальную собственность", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что с 2007 года областные власти оформили в собственность более 116 бесхозных гидротехнических сооружений.

"Отсутствие хозяев у сооружений затрудняло работу по их приведению в безопасное техническое состояние. Сейчас эта проблема решена. За состояние плотин и безаварийный пропуск паводковых вод отвечает собственник. Он же вкладывает средства в ремонт гидротехнических сооружений, а при их нехватке имеет право привлечь на ремонт средства областного и федерального бюджетов", - цитирует департамент замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вячеслава Тюменцева.

Последним бесхозным гидротехническим сооружением в регионе стала Нейво-Рудянская плотина в Кировградском городском округе. Она числилась бесхозной с 2012 года, сейчас имущество переходит в собственность Кировградского городского округа.

В 2020 году на техническое обслуживание гидротехнических сооружений в Свердловской области из областного и федерального бюджета было направлено более 159 миллионов рублей. После капитального ремонта в этом году сданы в эксплуатацию два гидротехнических сооружения, в следующем 2021 году по плану должен быть завершен капитальный ремонт еще трех плотин.