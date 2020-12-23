В Свердловской области одобрили два приоритетных инвестпроекта на 1 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Статус участника приоритетного инвестиционного проекта в Свердловской области получили две компаниями с общим объемом инвестиций более 1 млрд рублей. Об этом журналистам в среду сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Комиссия по приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области одобрила присвоение статуса участника приоритетных инвестпроектов двум компаниям: "Гидронт" и "Эко Пак Урал", с общим объемом инвестиций свыше одного миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, приведенным в сообщении, оба проекта проходят по направлению "новое строительство". Проекты ориентированы на применение новых технологий, выпуск конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции. Компания "Гидронт" с января 2019 года реализует проект "Организация производства по импортозамещению гидравлической аппаратуры при помощи цифровых двойников". До декабря 2023 года планируется провести роботизацию предприятия, внедрить цифровые технологии, расширить станочный парк и производственные масштабы. Инвестиции в проект составят 302 млн рублей, планируется создать 20 новых постоянных рабочих мест.

"Эко Пак Урал" реализует проект "Строительство завода по производству гофрокартона". В 2023 году за счет использования новых технологий и автоматизации производства планируется нарастить объем выпуска продукции предприятия. Стоимость проекта оценивается в 752 млн рублей, предполагается создать 100 новых рабочих мест.

После включения двух новых компаний в перечень приоритетных инвестпроектов их количество в регионе расширяется до 16.

"Участники приоритетных инвестиционных проектов осуществляют деятельность на территории 10 муниципальных образований. Общий объем инвестиций с начала реализации проектов составил 78,9 млрд рублей, создано 1 396 новых рабочих мест. Участники перечня получают налоговые льготы в части налога на прибыль и налога на имущество. Показатель эффективности этой меры высокий: на один рубль преференций поступает 5,5 рублей налоговых отчислений, привлекается 9,4 рубля инвестиций", - отметила Казакова.