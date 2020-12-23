Югра возобновила работу пяти КПП на въездах в регион

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа возобновили работу пяти контрольно-пропускных пунктов (КПП) на въездах в регион для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает в среду управление автомобильных дорог Югры.

Пять КПП на въездах в Югру начали работу в начале апреля 2020 года согласно решению главы региона Натальи Комаровой. На них сотрудники полиции и врачи проверяли у водителей и пассажиров температуру и наличие признаков коронавирусной инфекции. В конце июля КПП приостановили свою работу.

"В преддверии новогодних праздников для обеспечения общественного порядка на территории ХМАО-Югры, а также профилактики распространения коронавирусной инфекции возобновлена работа контрольных постов полиции на въездах в автономный округ", - говорится в сообщении.

По данным управления автомобильных дорог Югры, КПП действуют на участках региональных и межмуниципальных дорог в Нижневартовском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Советском районах, а также на 571-м километре федеральной автомобильной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. "Срок работы контрольных постов полиции - по 30 декабря 2020 года с возможным продлением", - уточнили в ведомстве.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 23 декабря зарегистрировано 39 508 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 225 - за последние сутки. Умерли 510 человек, 35 424 пациента выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.