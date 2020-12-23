Объем благотворительной помощи вырос в Свердловской области в 2020 году почти на 13%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Объем благотворительной помощи в Свердловской области от организаций и жителей региона за 2020 год вырос на 2 млрд рублей, или почти на 13% - до 17,5 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил в Уральском региональном центре ТАСС в среду министр социальной политики региона Андрей Злоказов.

"Благотворительность в нашем регионе - характерная черта уральцев. <…> По тем данным, которые у нас были собраны со всех органов исполнительной власти, <…> в этом году мы констатируем, что эта помощь составляет более 17,5 млрд рублей по всему региону. И это больше, чем в 2019 году более чем на 2 млрд [рублей]", - сказал он.

Он отметил, что благотворительная помощь оказывалась свердловчанами в абсолютно различных сферах. "Где-то это материальный вклад в обустройство инфраструктуры муниципалитетов, где-то это участие в судьбе детей-сирот, где-то <…> помощь в рамках тех новых вызовов, которые связаны с эпидситуацией: волонтерская помощь, обеспечение средствами индивидуальной защиты, доставка продуктов питания, медикаменты, товары первой необходимости - много-много что", - пояснил Злоказов.

Он также подвел итоги XXV церемонии награждения лучших благотворителей Свердловской области. В этом году награждение проводится по 11 номинациям.