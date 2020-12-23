Тюменские электросетевые компании выполнили инвестпрограммы на 4 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Инвестиционные программы предприятий электросетевого комплекса Тюменской области в 2020 году выполнены полностью. Объем инвестиций составил более 4 млрд руб., сообщил журналистам в среду заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин.

"Невыполненных планов нет, предприятия электросетевого комплекса полностью выполнили свои инвестпрограммы, это более 4 млрд рублей общий объем инвестиций", - сказал он.

Вахрин добавил, что пандемия внесла коррективы во все сферы жизни. На уровне правительства региона были приняты быстрые управленческие решения, связанные с авансированием платежей бюджетной сферой, что позволило в целом сбалансировать финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. "Также им авансировали субсидию, которую выплачивают как разницу между экономическими обоснованными и льготными установленными тарифами для населения", - уточнил он.

Дополнительно Вахрин отметил, что, по оценке региональных властей, неплохо выполнена и программа газификации в этому году - реализованы мероприятия по созданию около 250 км сетей. "Тюменский опыт газификации признан лучшей практикой в стране. Сейчас на федеральном уровне идет обсуждение того, как доработать и адаптировать тюменскую модель для применения в стране в целом", - отметил Вахрин. Он добавил, что Тюменская область из всех субъектов России наиболее готова к переходу от регулирования цены на газ к рыночным механизмам и созданию условий недискриминационного доступа к сетевой инфраструктуре для независимых поставщиков газа.

Также, по информации замгубернатора, в декабре заключено концессионное соглашение по теплоснабжению Ярковского района Тюменской области, объем инвестиций составит чуть больше 350 млн рублей. Как уточнил Вахрин, это существенные инвестиции, и через пять лет централизованное отопление Ярковского района будет надежным и качественным.