В Екатеринбурге определили дату проведения Ural Music Night в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Организаторы музыкального фестиваля Ural Music Night определились с датой его проведения в 2021 году в Екатеринбурге. Мероприятие состоится 25 июня, сообщил в среду заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

"У нас будет "Ночь музыки", и будет она в июне наступающего года <...> 25 июня 2021 года. Мне очень хочется верить, что это будет в том числе и акция, связанная с нашей победой над пандемией", - сказал Креков, добавив, что правительство поддержит проведение фестиваля.

Эпидемиологическая обстановка не позволяет однозначно говорить о формате мероприятия в 2021 году, но организаторы надеются, что ситуация с распространением коронавируса изменится, и фестиваль удастся провести в обычном режиме.

В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции фестиваль был перенесен с конца июня на 18 сентября. На нем выступили около 1,6 тыс. музыкантов на 50 площадках, максимальное число зрителей составило около 170 тыс. человек. Традиционно на Ural Music Night были представлены практически все направления музыки - от классики, джаза, фанка, этнической и народной музыки, рока, инди, поп-музыки, электроники до металла и городского шансона.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль - в прошлом году он собрал около 300 тыс. зрителей на более чем 100 площадках.

По данным регионального оперштаба, на 23 декабря, общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 55 341, умерли 1 376, общее число выписанных достигло 47 658.