Против чиновников района в Югре возбудили дело об ущербе на 314 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями рядом сотрудников администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. В результате их действий муниципалитет утратил более 24 тыс. тонн нефти на 314 млн рублей, сообщает в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По факту злоупотребления полномочиями должностными лицами администрации Кондинского района возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ в связи с неправомерным отчуждением материальных ресурсов муниципального образования", - сказано в сообщении.

По версии следствия, с августа 2015 года по сентябрь 2019-го сотрудники администрации Кондинского района знавшие, что компания "Междуреченские коммунальные системы" на протяжении нескольких лет не исполняла свои обязательства по заключенным договорам заимствования материальных ресурсов и накопила задолженность перед местными властями за ранее отпущенную нефть на нужды отопления, не принимали мер к расторжению соглашения с организацией и поиску других компаний для надлежащей эксплуатации коммунальных объектов. При этом они продолжали отпускать нефть из резерва района. Кроме того, они не направили исполнительные документы в службу судебных приставов для принудительного взыскания с компании задолженности, несмотря на вступившее в силу решение Арбитражного суда ХМАО.

"В результате противоправных действий должностных лиц администрации района утрачены материальные ресурсы (нефть) муниципального образования в объеме более 24 тыс. тонн, чем причинен ущерб в размере более 314 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

По месту жительства должностных лиц администрации и сотрудников компании "Междуреченские коммунальные системы" и в администрации Кондинского района при поддержке ОМОН управления Росгвардии по ХМАО следователями совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Югре проводятся обыски с целью обнаружения и изъятия документации и иных предметов, имеющих значение для уголовного дела, добавили в ведомстве.

Точное число тех, кто может проходить по данному делу, ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ называть не стали.