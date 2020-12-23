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В аэропорту Нового Уренгоя из-за плохой видимости задержали десять рейсов

По данным синоптиков, температура воздуха 23 декабря в городе минус 45 градусов

ТАСС, 23 декабря. Пять рейсов на вылет и еще столько же на прилет задержаны в аэропорту города Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе. Причиной задержки стала низкая видимость, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани в среду.

"По метеоусловиям в Новом Уренгое (туман, низкая видимость) сегодня задержаны пять рейсов на прилет и столько же на вылет. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний", - сообщили в аэропорту.

Там отметили, что два самолета уходили на запасные аэродромы в Надым (из Уфы) и в Сургут (из Тюмени). Кроме того, добавили в аэропорту, утром по технической причине был отменен рейс "Аэрофлота" в Москву.

По данным синоптиков, в среду в Новом Уренгое температура воздуха составляет минус 45 градусов. Осадков нет.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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