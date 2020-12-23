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Пандемия COVID-19

Почти 90 классов ушли на дистанционное обучение в Югре из-за коронавируса и ОРВИ

В регионе также временно приостановили работу более 20 групп в детских садах
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 декабря. /ТАСС/. Учеников 88 классов Ханты-Мансийского автономного округа перевели на дистанционное обучение из-за случаев заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Также временно приостановлена работа 21 группы в детских садах региона, сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по региону.

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"По причине заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией приостановлен учебный процесс 88 классов 34 школ в 11 муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - в Нефтеюганском и Октябрьском районах, а также в городах Урай, Нефтеюганск, Нижневартовск, Мегион, Нягань, Радужный, Белоярский, Пыть-Ях, Покачи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, также приостановлена работа 21 группы в 18 детских садах региона - в Нефтеюганском и Октябрьском районах, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Пыть-Яхе, Покачах.

Рост заболеваемости в Югре фиксируют с 17 сентября, когда было зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусом за сутки. После этого ежесуточно в регионе выявляли все большее число инфицированных. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 23 декабря зарегистрировано 39 508 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 225 - за последние сутки. Умерли 510 человек, 35 424 пациента выздоровели. Режим обязательной самоизоляции в ХМАО продлен до 31 января 2021 года для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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