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Свердловский губернатор назначил бывшего главу Екатеринбурга своим заместителем

Предполагается, что после одобрения Законодательного собрания Александр Высокинский может занять пост первого заместителя
Заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил экс-главу Екатеринбурга Александра Высокинского своим заместителем. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики в среду.

В понедельник Евгений Куйвашев предложил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому занять пост вице-губернатора региона. Высокинский принял предложение губернатора, во вторник депутаты екатеринбургской городской думы приняли его отставку.

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"Александр Высокинский 23 декабря назначен указом главы региона заместителем губернатора Свердловской области. Предполагается, что он может занять пост первого заместителя губернатора, такая возможность обсуждалась на рабочей встрече с Евгением Куйвашевым. Для назначения на эту должность необходимо одобрение Законодательного собрания", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что до момента рассмотрения вопроса депутатами, а также выполнения других обязательных мероприятий, Высокинский будет исполнять обязанности первого зама. "Также решением губернатора скорректирована должность заместителя губернатора - министра финансов. Указом главы региона в составе правительства закреплена должность "министр финансов". Отметим, что назначение на этот пост также производится по согласованию с депутатами Заксобрания, а также Министерством финансов РФ", - добавили в департаменте.

Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга назначен бывший вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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