Свердловский губернатор назначил бывшего главу Екатеринбурга своим заместителем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил экс-главу Екатеринбурга Александра Высокинского своим заместителем. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики в среду.
В понедельник Евгений Куйвашев предложил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому занять пост вице-губернатора региона. Высокинский принял предложение губернатора, во вторник депутаты екатеринбургской городской думы приняли его отставку.
"Александр Высокинский 23 декабря назначен указом главы региона заместителем губернатора Свердловской области. Предполагается, что он может занять пост первого заместителя губернатора, такая возможность обсуждалась на рабочей встрече с Евгением Куйвашевым. Для назначения на эту должность необходимо одобрение Законодательного собрания", - говорится в сообщении.
В департаменте уточнили, что до момента рассмотрения вопроса депутатами, а также выполнения других обязательных мероприятий, Высокинский будет исполнять обязанности первого зама. "Также решением губернатора скорректирована должность заместителя губернатора - министра финансов. Указом главы региона в составе правительства закреплена должность "министр финансов". Отметим, что назначение на этот пост также производится по согласованию с депутатами Заксобрания, а также Министерством финансов РФ", - добавили в департаменте.
Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга назначен бывший вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.