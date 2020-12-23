Голосование за название аэропорта Кургана возобновили после жалоб в соцсетях

ТАСС, 23 декабря. Общественная палата Курганской области возобновила завершившееся 20 декабря голосование за выбор героя, чье имя будет присвоено аэропорту Кургана, по просьбам жителей, которые пожаловались, что не успели проголосовать. Будет проведен дополнительный этап - с 25 декабря по 15 января, сообщается на сайте палаты в среду.

Ранее ТАСС сообщил, что Общественная палата региона завершила голосование за название аэропорта, начавшееся 30 ноября. Большинство голосов - 28,8% - было отдано за имя заслуженного пилота СССР, первого директора аэропорта Анатолия Чернявского. Следом шел с отрывом в 0,8% хирург-ортопед, академик РАН Гавриил Илизаров.

"Совет Общественной палаты Курганской области принял решение провести дополнительное голосование по выбору имени для присвоения аэропорту Кургана. <…> С 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года на сайте Общественной палаты Курганской области будет открыт новый опрос, содержащий три фамилии: Анатолий Чернявский, Гавриил Илизаров, Григорий Кравченко. Любой желающий может выбрать одно имя для присвоения его аэропорту города Кургана один раз в сутки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что представители палаты изучили комментарии в социальных сетях и обращения граждан, после чего было решено продлить голосование, оставив три кандидата, набравших наибольшее количество голосов - разрыв между ними оказался небольшим. "Общественная палата Курганской области выступает как площадка для обсуждения различных инициатив и призвана объединять различные мнения людей", - приводятся в сообщении слова председателя палаты Михаила Белоусова.

Общественной палатой и правительством региона был запущен проект по присвоению имени аэропорту Кургана, в числе претендентов также были советский ученый-медик Яков Витебский, летчик-космонавт Юрий Гагарин, советские летчики-асы Сергей Грицевец и Кирилл Евстигнеев, Ермак, селекционер и новатор сельского хозяйства СССР Терентий Мальцев и основатель Кургана Тимофей Невежин.

В 2018 году по инициативе Общественной палаты РФ прошел конкурс "Великие имена России", в рамках которого 47 аэропортам в 40 регионах Федерации были присвоены имена выдающихся россиян. Тогда Курган не попал в число этих городов. Но, как сообщали в региональной Общественной палате, в ходе реконструкции курганского аэропорта возникла идея все же присвоить ему имя.