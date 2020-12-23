УФАС выявило картельное соглашение трех тюменских компаний

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Тюменской области раскрыло картельный сговор трех компаний с целью поддержания цен на торгах по закупке компьютерной техники. Совокупный доход от соглашения компаний составил более 57 млн рублей, сообщила пресс-служба управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области в среду.

"Три тюменские компании - ООО "Арсенал Партнер", ООО "Принтер" и ООО "Телесиб" - заключили между собой устное картельное соглашение с целью поддержания цен на торгах по закупке компьютерной техники. Как установлено Тюменским УФАС России, состоя в сговоре, указанные лица в период с 2018-го по 2020 год приняли участие в 27 закупках. В результате указанных действий участников совокупный доход от реализации картельного соглашения составил более 57 млн рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что при участии в торгах участники картеля использовали схему "прикрытие заявок", что способствовало заключению государственных контрактов по цене, незначительно ниже начальной (максимальной) цены контракта. "В ходе рассмотрения дела от всех участников картеля поступили письменные заявления, в которых они добровольно признались в заключении картельного соглашения. Участники также сообщили о добровольном прекращении деятельности картеля", - уточнили там.

Тюменским УФАС России участники картеля признаны нарушившими статьи 11 Федерального закона ("О защите конкуренции"). Тюменское УФАС России намерено привлечь указанных лиц к административной ответственности, а также направить материалы дела в прокуратуру Тюменской области для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), добавили в пресс-службе.