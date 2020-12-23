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Памятник Александру Алябьеву установили на его родине в Тобольске

Композитор изображен с соловьем на правой руке в честь одноименного музыкального произведения

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Памятник композитору Александру Алябьеву установили в Тобольске, сообщили в среду пресс-служба правительства Тюменской области.

"Монумент в честь Александра Алябьева начали устанавливать 22 декабря на Базарной площади. Место выбрано неслучайно - именно здесь, в приходе церкви Захария и Елизаветы жил и совершал покаяния ссыльный композитор", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что памятник выполнил скульптор Сергей Мильченко, изобразив композитора с соловьем на правой руке в честь его одноименного музыкального произведения. "Позже рядом будет установлен рояль и небольшая летняя сцена", - уточнили там.

Александр Алябьев родился в 1787 году в Тобольске. За свою жизнь он написал более 200 музыкальных произведений. В его честь в Тюмени проходит фестиваль "Алябьевская осень".

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