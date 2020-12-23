Соревнования на открытом воздухе будут разрешены в Курганской области с 25 декабря

ТАСС, 23 декабря. Власти Курганской области разрешат с 25 декабря проводить спортивные соревнования на открытом воздухе и занятия в секциях по зимним видам спорта. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"В Курганской области будут разрешены спортивные соревнования на открытом воздухе, также возобновляется работа секций по зимним видам спорта. Новые правила начинают действовать с 25 декабря. Такое решение принято на оперативном штабе по недопущению распространения коронавируса в Курганской области", - говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что с 22 декабря возобновились театральные представления с числом посетителей, не превышающих одну треть зала и не более 50 человек.

В Курганской области, по данным областного оперштаба, за период пандемии зафиксировано более 11 тыс. случаев коронавируса. В последнее время число выявляемых инфицированных превышает 100 в сутки, летом и в начале осени оно составляло порядка 30.