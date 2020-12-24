СК прекратил дело о гибели четырех человек при столкновении катера и баржи в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 декабря. /ТАСС/. Следователи прекратили уголовное дело, возбужденное после столкновения катера и баржи на реке Черной в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), в связи со смертью виновного лица. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте СК РФ завершено расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"), по факту столкновения на реке Черной в районе Сургута Ханты-Мансийского автономного округа катера со стоящей баржей, в результате которого погибли четыре человека, а также четыре человека, включая малолетнего ребенка, получили повреждения различной степени тяжести. Следственными органами данное уголовное дело прекращено в связи со смертью виновного лица - судоводителя", - сообщает ведомство.

По данным пресс-службы, 9 сентября этого года 65-летний житель Сургута, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял катером Yamaha. При этом он не выполнил требования к норме пассажировместимости катера, обеспечению пассажиров индивидуальными спасательными средствами, а также превысил безопасную скорость, что и стало причиной столкновения со стоящей порожней баржей-площадкой, пришвартованной к берегу реки, уточнили в пресс-службе.