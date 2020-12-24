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На Урале возбудили административные дела по факту ожогов у детей от бактерицидной лампы

О происшествии в Полевском Свердловской области стало известно 21 декабря
© Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Дела об административных правонарушениях возбуждены по факту ожогов у восьми воспитанников детсада от бактерицидной лампы в городе Полевском Свердловской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

О происшествии стало известно 21 декабря. Следственный комитет начал проверку.

"Прокуратура города в адрес начальника управления образования Полевского городского округа внесла представление об устранении нарушений законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также в отношении директора детского сада возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ ("нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения") и ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций)", - говорится в сообщении.

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