Бюджет Челябинской области на 2021 год приняли с дефицитом в 22,4 млрд рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области в четверг приняли во втором и третьем чтениях проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Дефицит в следующем году будет выше первоначального показателя 2020 года на 400 млн рублей, он утвержден на уровне 22,4 млрд рублей.

"Большинством голосов, а у нас сейчас участвуют 58 депутатов, из которых четыре депутата проголосовали "против", закон "О бюджете" принят", - сказал председатель заксобрания Владимир Мякуш по итогам голосования.

Ранее проект был представлен депутатам министром финансов Челябинской области Андреем Пшеницыным. С учетом поступивших к третьему чтению поправок, налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2021 году планируются на уровне 186,4 млрд рублей (153,8 млрд рублей - в 2022 году и 163,8 млрд - в 2023 году).

Расходы в 2021 году по итогам третьего чтения планируются на уровне 208,8 млрд рублей (203,6 млрд рублей - в 2022 году, 213,7 млрд рублей - в 2023 году). Таким образом, дефицит в 2021 году с учетом федеральных поступлений составит 22,4 млрд рублей (22,6 млрд рублей - в 2022 году и 24,2 млрд рублей - в 2023 году).

Во время первого чтения Пшеницын отмечал, что дефицит планируется покрывать за счет выпуска облигаций на 20 млрд рублей и банковских кредитов.