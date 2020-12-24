Власти Свердловской области объявили 31 декабря выходным днем

"По предложению фракции "Единая Россия" в Государственной думе, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем", - цитируют в сообщении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области приняли решение объявить 31 декабря выходным днем. Об этом в четверг журналистам сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным департамента, выходной с 26 декабря будет перенесен для лиц, занимающих государственные должности Свердловской области и для государственных гражданских служащих. Органам госвласти, местного самоуправления, а также подведомственным им учреждениям рекомендовано также перенести выходной день с 26 на 31 декабря. В организациях иных форм собственности работодатели самостоятельно определяют режим труда и отдыха, уточнили в департаменте.

23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным для государственных и муниципальных служащих.