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Власти Свердловской области объявили 31 декабря выходным днем

Его перенесут с 26 декабря
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области приняли решение объявить 31 декабря выходным днем. Об этом в четверг журналистам сообщили в департаменте информационной политики региона.

"По предложению фракции "Единая Россия" в Государственной думе, которое поддержал президент России, 31 декабря в Свердловской области объявляется выходным днем", - цитируют в сообщении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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По данным департамента, выходной с 26 декабря будет перенесен для лиц, занимающих государственные должности Свердловской области и для государственных гражданских служащих. Органам госвласти, местного самоуправления, а также подведомственным им учреждениям рекомендовано также перенести выходной день с 26 на 31 декабря. В организациях иных форм собственности работодатели самостоятельно определяют режим труда и отдыха, уточнили в департаменте.

23 декабря на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам президент России Владимир Путин рекомендовал всем регионам РФ объявить 31 декабря 2020 года выходным днем. Ранее ряд регионов РФ уже объявил его выходным для государственных и муниципальных служащих.

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Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьНовый год и Рождество - 2021
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