Более 200 коек для лечения пациентов с коронавирусом на Ямале перевели в резерв

"На этой неделе в больницах и госпиталях региона переходят в резерв койки для лечения больных коронавирусной инфекцией. Доктора говорят о том, что заболеваемость коронавирусом стабилизировалась, а где-то пошла на спад. Сократилось количество ямальцев, нуждающихся в госпитализации", - говорится в сообщении.

ТАСС, 24 декабря. Более 200 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией переведены в резерв в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В нем уточняется, что в Ноябрьской ЦГБ и Тарко-Салинской ЦРБ сокращено по 30 коек, в Салехардской ОКБ - 40, в Муравленковской горбольнице - 20, в Тазовской ЦРБ - 23. Полностью будет законсервировано отделение на 60 коек, расположенное на площадях Новоуренгойского психоневрологического диспансера.

"Если сравнивать потребность в госпитализации в декабре и октябре-ноябре, то можно с уверенностью говорить о том, что потребность в госпитализации снизилась в два раза. Если ранее в округе было занято 1 800 коек для лечения больных коронавирусом, то сейчас это количество не превышает 900. Мы просим ямальцев и далее соблюдать все необходимые меры безопасности, особенно в новогодние праздники, чтобы они не омрачились болезнью", - приводит пресс-служба слова заместителя директора окружного департамента здравоохранения Марии Захаровой.

На сегодняшний день в больницах округа свободно более 30% коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. "Освобождающиеся койки будут зарезервированы. В случае необходимости их можно быстро вновь ввести в строй", - уточнили в правительстве.

За все время в регионе заразились 30 716 человек. Большая часть заразившихся (25 727 человек) проживают в населенных пунктах Ямала. Кроме того, 4 989 случая заражения было зафиксировано на месторождениях региона. За время пандемии выздоровели 23 013 человек, 312 умерли.