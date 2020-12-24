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Школьникам Ноябрьска рекомендовали не выходить на улицу из-за сильных морозов

Температура воздуха в городе опустилась до 40 градусов

ТАСС, 24 декабря. Школьникам с 1 по 11 классы в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа рекомендовали не выходить на улицу из-за сильных холодов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в четверг.

Ранее в пресс-службе регионального ГУ МЧС России предупреждали о 50-градусных морозах, надвигающихся на регион.

"ЕДДС города Ноябрьска информирует: в связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 11 классы на улице не рекомендуется и небезопасно", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что по состоянию на 12:00 (10:00 мск) в Ноябрьске температура воздуха опустилась уже до 40 градусов, ветер северо-восточный дует со скоростью до 4 м/ с.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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