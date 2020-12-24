Многодетным семьям в Югре на год продлили льготу по использованию семейного капитала

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 декабря. /ТАСС/. Семьи Ханты-Мансийского автономного округа, имеющие трех и более детей, смогут направлять часть средств регионального семейного капитала на неотложные нужды до конца 2021 года. Такая возможность в связи с многочисленными обращениями граждан продлена на год, ранее она действовала до конца 2020 года.

В регионе с 2013 года выплачивается югорский семейный капитал - однократная мера поддержки многодетных семей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. Размер выплаты - 150 тыс. рублей. Весной текущего года в связи с пандемией коронавируса власти Югры разрешили семьям направить 35 тыс. рублей данной выплаты на неотложные нужды. Воспользоваться этим правом можно было до 1 января 2021 года, обратившись в центр социальных выплат по месту жительства либо оформив заявление на портале госуслуг или в многофункциональном центре.

"Внесены изменения в закон "О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре". Срок предоставления единовременной выплаты в размере 35 тыс. рублей из средств югорского семейного капитала продляется до 31 декабря 2021 года", - сказал спикер регионального парламента Борис Хохряков в ходе заседания думы в четверг.

В результате продления срока выплаты до 31 декабря 2021 года дополнительно смогут воспользоваться правом на единовременную выплату около 3,5 тыс. человек.

На югорский семейный капитал власти региона в 2020-2021 годах планируют направить более 789 млн рублей. По данным региональных властей, число многодетных семей в Югре за последние три года выросло более чем на 20% - с 23 тыс. до 28 тысяч. Выплату, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение медпомощи, образования, на счета эскроу при долевом строительстве, приобретение машины. Она действует до конца 2026 года.