Свердловская область направит 2,7 млрд рублей на развитие пострадавшего от потопа района

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ДЕКАБРЯ. /ТАСС/. Свердловское правительство утвердило комплексную программу развития Нижнесергиенского муниципального района, который летом пострадал от крупного наводнения. Так, 2,7 млрд рублей направят на решение задач социально-экономического развития субъекта, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

21 июля из-за паводка в Нижних Сергах был введен режим ЧС: в муниципалитете были повреждены опоры линий электропередачи, были подтоплены 63 жилых дома, без пострадавших. После происшествия губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил восстановить наиболее пострадавшие от разлива реки отрасли и составить комплексный план развития территории.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и члены регионального правительства 24 декабря утвердили комплексную программу развития Нижнесергинского муниципального района. Программа предусматривает развитие территории по десяти приоритетным направлениям до 2025 года включительно", - говорится в сообщении с уточнением, что всего на реализацию программы планируется направить 2,7 млрд рублей федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетных средств.

По словам министра инвестиций и развития региона Виктории Казаковой, приведенным в сообщении, комплексная программа нацелена на развитие промышленности и предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, городской среды, жилищного строительства, транспортной инфраструктуры и социальной сферы - образование, туризм, культура и спорт.

В муниципальном районе модернизируют канализационные насосные станции и коллекторы, заменят 82 км ветхих инженерных сетей, улучшат газоснабжение жилых домов и построят новые очистные сооружения. Планируется развитие производства местных предприятий и благоустройство общественных и дворовых территорий. Программой также предусмотрено переселение жителей из аварийного жилищного фонда и предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья. Кроме того, средства направят на сохранение и развитие особо охраняемой природной территории "Природный парк "Оленьи ручьи".

В начале декабря сообщалось, что режим ЧС, введенный летом в Нижних Сергах в Свердловской области из-за затопления города, снят. Восстановительные работы продолжатся в 2021 году.