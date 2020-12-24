Прямые выплаты на борьбу с пандемией из свердловского бюджета превысили 10 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Прямые выплаты из регионального бюджета на борьбу с последствиями коронавирусной инфекцией в Свердловской области превысили 10 млрд рублей в 2020 году. Дополнительно налоговые послабления составили 12-14 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам председатель комитета по бюджету, финансам и налогам регионального парламента Владимир Терешков в Уральском региональном информационном центре ТАСС.
"Федеральных вливаний [на борьбу с пандемией было] в пределах 5,5 млрд руб. за 2020 г. По нашем бюджету областному в 2020 г. было потрачено в пределах 10-12 млрд руб. прямых денег", - сказал он.
Терешков добавил, что налоговые послабления бизнесу оцениваются еще в 12-14 млрд рублей. "Депутаты заксобрания рассмотрели огромный перечень законодательных актов, которые решали вопросы социальной поддержки граждан и семей, решали вопросы поддержки малых и средних предприятий, поддержки экономики - это промышленные предприятия и самозанятое население", - отметила председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. По ее словам, депутаты областного парламента в непростых условиях пандемии сделали все возможное для того, чтобы законодательная база решала ключевые вопросы, связанные с поддержкой граждан и бизнеса в условиях пандемии. В частности, по ее словам, на выплату маткапитала в 2020 г. было направлено 347 млн руб., на выплату детям в возрасте от трех до семи лет - 3,6 млрд руб., из которых 1,2 млрд руб. - средства регионального бюджета, были произведены единоразовые выплаты самозанятым гражданам, а также принят пакет налоговых льгот и преференций для бизнеса.
По данным регионального оперштаба на 23 декабря, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 55 341, общее число выписанных достигло 47 658, умерли 1 376 человек.