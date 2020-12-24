Прямые выплаты на борьбу с пандемией из свердловского бюджета превысили 10 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Прямые выплаты из регионального бюджета на борьбу с последствиями коронавирусной инфекцией в Свердловской области превысили 10 млрд рублей в 2020 году. Дополнительно налоговые послабления составили 12-14 млрд рублей, сообщил в четверг журналистам председатель комитета по бюджету, финансам и налогам регионального парламента Владимир Терешков в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Федеральных вливаний [на борьбу с пандемией было] в пределах 5,5 млрд руб. за 2020 г. По нашем бюджету областному в 2020 г. было потрачено в пределах 10-12 млрд руб. прямых денег", - сказал он.