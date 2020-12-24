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Власти Челябинской области объявили 31 декабря выходным днем

Глава региона Алексей Текслер уже подписал соответствующий указ
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области объявили последний день уходящего года - 31 декабря - выходным в регионе. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Алексей Текслер.

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"По предложению президента России Владимира Владимировича Путина, партии "Единая Россия" объявляем праздничным, выходным днем 31 декабря 2020 года в Челябинской области", - сказал губернатор, отметив, что уже подписал соответствующий документ.

Ранее в ряде субъектов РФ уже сделали 31 декабря выходным, при этом многим россиянам придется отработать в ближайшую субботу, 26 декабря, а после 31 декабря всех ждут длинные новогодние каникулы, которые со всеми переносами продлятся с 1 по 10 января.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьНовый год и Рождество - 2021
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