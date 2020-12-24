Соцобязательства Свердловской области в 2021 году составят почти 70% регионального бюджета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Расходы на социальные нужды составят почти 70% всех расходов бюджета Свердловской области в 2021 г. Всего на эти цели планируется потратить 213 млрд рублей, сообщила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"213 млрд руб. в бюджете 2021 г. - это расходы социальные. Это 67% всего бюджета. В 2020 г. - это было 65,5 %. Мы не только сохраняем соцвыплаты, но и увеличиваем их", - сказала она.

Председатель комитета по социальной политике регионального Заксобрания Вячеслав Погудин отметил, что особые условия, связанные с пандемией, обязали депутатов активизировать работу в сфере соцзащиты и соцподдержки различных категорий жителей. Он отметил, что соцзаконы и расширение действующих приняты как с подачи федерального центра, так и при участии региональных инициатив, которые исходили из потребностей жителей региона. По словам Погудина, ни один из принятых ранее законов по соцзащите населения в 2020 г. не прекратил свое действие. Более того, депутатам удалось увеличить расходы по ряду направлений.

В соответствии с принятым 8 декабря законом о бюджета региона на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 гг., доходы области в 2021 г. году составят 278,2 млрд руб., расходы - 318,8 млрд руб., таким образом, дефицит в следующем году составит 40,6 млрд руб. В 2022 г. доходы бюджета Свердловской области планируются на уровне 286,2 млрд руб., расходы - 298,8 млрд руб., в 2023-м - 305 и 314,7 млрд руб. соответственно.