Вместо конгресс-холла в Челябинске построят дворец бракосочетаний и концертный зал

ЧЕЛЯБИНСК, 24 декабря. /ТАСС/. Объекты культурной сферы, современный концертный зал и дворец бракосочетаний планируют построить на месте конгресс-центра, который строили к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году на набережной Челябинска. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Саммиты ШОС и БРИКС должны были проходить в Челябинске в 2020 году, но впоследствии их перенесли из города.

"Есть понимание, что будет на месте конгресс-холла: объект должен носить социальную, культурную функцию. Хотим сделать современный концертный зал. И второе: дворец торжеств, бракосочетаний. Такое решение принято", - сказал Текслер.

Высотный конгресс-центр, как ранее сообщалось, строился на набережной в центре Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года (впоследствии саммиты перенесли из города). Стройка была остановлена. В ходе прокурорской проверки со стороны руководителей хозяйственного партнерства "Конгресс-холл", должностных лиц Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, АО "Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки", технического заказчика строительства ОГКУ "ЧелябОблИнвестСтрой" установлены факты расходования бюджетных средств на оплату заведомо завышенной стоимости работ, фактически невыполненных и необоснованно принятых работ на сумму не менее 250 млн рублей. Прокуратурой были вскрыты факты ненадлежащего проведения строительно-монтажных работ, от проекта строители отступились. Объект возводился с грубыми нарушениями строительных нормативов, что создает угрозу жизни и здоровью людей.